Una nuova iniziativa di Tirrenia a sostegno di quelle attività che incentivano il turismo in Sicilia.

L’offerta di Tirrenia

Tutti i passeggeri che presenteranno un biglietto di viaggio della compagnia all’ingresso del Parco Avventura Madonie, complesso naturalistico che dista circa un’ora da Palermo, usufruiranno del 20% di sconto per entrare in quella che è considerata una bellissima realtà dell’Isola, dominata dal verde e con tante attrazioni che faranno senz’altro divertire grandi e piccoli.

Grazie a questo importante accordo, i tantissimi turisti che viaggiano con la compagnia del Gruppo Onorato Armatori per recarsi in Sicilia avranno un ulteriore incentivo per visitare un luogo meraviglioso, ricco di biodiversità, con tante attività che si potranno svolgere una volta sul posto: dai percorsi acrobatici per adulti e bambini all’arrampicata sull’albero, passando per il tiro con l’arco e il noleggio delle mountain bike. Per maggiori info www.parcoavventuramadonie.it.