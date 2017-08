“Inciviltà e maleducazione non vanno mai in vacanza”- lo dichiara il Consigliere Comunale d’Opposizione, Oscar Aiello, che su istanza di numerose persone invalide e loro famiglie ha chiesto alla Polizia Municipale di intensificare i controlli e di sanzionare, nel limite massimo previsto dalla legge, chiunque usufruisce dei parcheggi riservati ai disabili senza avere l’autorizzazione.

Le persone con problemi di deambulazione possono infatti usufruire di facilitazioni nella sosta, ed è il Sindaco ad autorizzare le persone invalide ad usufruire di appositi parcheggi ad essi riservati, previa esposizione dell’autorizzazione speciale (contrassegno disabili rilasciato all’invalido ad un costo non indifferente).

Oltre il danno, la beffa

“Molti titolari di contrassegno disabili lamentano il fatto di trovare spesso il parcheggio invalidi abusivamente occupato da non aventi diritto – dichiara Oscar Aiello – un gesto di maleducazione e mancanza di rispetto che dovrebbe essere punito dal Comune. Ritengo infatti che sia prioritario tutelare i disabili ed evitare che i parcheggi riservati a persone con problemi di deambulazione vengano occupati abusivamente. Per i disabili danno e beffa – aggiunge il Consigliere: sono infatti tenuti a pagare a caro prezzo l’autorizzazione speciale per poi ritrovare il parcheggio occupato da furbetti incivili, per loro – conclude Aiello – ho chiesto l’applicazione della massima sanzione amministrativa prevista dalla legge ( pagamento di una somma di euro 335”).