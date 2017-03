Paola Turci, dopo il successo al Festival di Sanremo, continua a farsi bella per sé, ma anche per Vanity Fair, e si mostra senza veli su Instagram, in un video che riprende il backstage del servizio fatto per la nota rivista femminile.

Pantaloni di pelle, vita bassa e giacche aperte che mostrano il decoltè che tutti conosciamo dopo il Festival. La Turci è tornata più in forma che mai e cavalca l’onda del rinnovato successo.