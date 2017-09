Era nell’aria ormai da diversi giorni e da qualche ora è ufficiale a tutti gli effetti: Roberta Bianconi è una nuova giocatrice dell’Ekipe Orizzonte e va ad aggiungersi così all’altro colpo di mercato centrato nei mesi scorsi dalle catanesi, con l’acquisto dell’olandese Sabrina Van der Sloot!

È stata la stessa atleta azzurra ad annunciarlo sulla pagina Facebook della società etnea, attraverso la quale l’attaccante ligure classe ’89 ha sancito il suo ritorno in Italia, dopo l’esperienza in Grecia con l’Olimpiakos.

Medaglia d’argento a Rio 2016

Bianconi, medaglia d’argento olimpica a Rio 2016 con il Setterosa insieme a Tania Di Mario ed Arianna Garibotti, ha espresso grande soddisfazione, facendo così una bella sorpresa a tutti i tifosi della società catanese: “Sono molto felice – ha detto Roberta Bianconi, eletta miglior giocatrice europea per due anni consecutivi – di annunciare che nella prossima stagione giocherò per una delle società più titolate d’Italia e d’Europa come l’Ekipe Orizzonte. È un onore per me far parte di questa famiglia e sono davvero contenta di ritrovare qui alcune delle mie compagne di nazionale. Quindi, non vedo l’ora di iniziare la stagione e dare il massimo per la squadra e per questi colori. Forza Ekipe Orizzonte!”.

La trattativa

L’operazione è stata messa a segno dal direttore sportivo dell’Ekipe Orizzonte, che ha salutato così il suo arrivo: “Sono davvero molto soddisfatta – ha detto Tania Di Mario – e devo dire che mi sento anche fortunata perchè questa trattativa è stata facilitata dalla mia amicizia con Roberta. Quindi, di sicuro, il fatto di aver condiviso tante esperienze insieme a lei ha pesato tanto sul buon esito di essa. Ciò non toglie ovviamente che il nostro è un bel progetto e che lei è stata felice di sposarlo. Questo, al di là del rapporto che c’è tra noi, mi rende orgogliosa di quello che io e Martina stiamo costruendo“.

Proprio il coach delle catanesi sottolinea la grande attesa per il nuovo colpo di mercato dell’Ekipe Orizzonte: “Quando ero ancora una giocatrice – ha detto Martina Miceli – avrei avuto il piacere di avere Roberta Bianconi come compagna di squadra, quindi sarà davvero bello allenarla. L’ho osservata molto da lontano, è cresciuta tantissimo diventando una delle giocatrici più forti del mondo, un vero punto di riferimento. Per me sarà molto stimolante ed emozionante allenarla e cercare di farla diventare ancora più brava“.