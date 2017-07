Palermo è stata l’unica città europea a vincere l’IBM Smarter Cities Challenge 2018, insieme a Busan, in Corea; San Isidro, in Argentina; San Jose, negli Stati Uniti; e Yamagata, in Giappone, che sono state scelte tra le oltre 100 città di tutto il mondo che si sono candidate.

A partire dal prossimo autunno, team di esperti verranno inviati presso le cinque città, per fornire servizi di consulenza e patrocinio gratuiti su temi come sviluppo economico, immigrazione e sicurezza pubblica, lavorando a stretto contatto con gli amministratori, cittadini, aziende e associazioni no-profit locali.

Dal 2010, IBM ha fornito i suoi servizi di consulenza, attraverso il programma Smarter Cities Challenge, a più di 130 città nel mondo. Più di 800 esperti IBM hanno proposto servizi gratuiti per un valore stimato di 68 milioni di dollari. Ciascun contratto di consulenza ha un valore di $500.000.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha commentato: “Ancora una volta ai massimi livelli – ha detto il sindaco Leoluca Orlando – viene riconosciuta la bontà e correttezza del nostro approccio alle migrazioni e ai cittadini migranti che rappresentano una grande risorsa ed opportunità per tutta la comunità. IBM ci riconosce non solo una visione dei rapporti fra persone e popoli, ma soprattutto ci riconosce, volendola affiancare e sostenere, la capacità di costruire innovazione sociale per lo sviluppo armonico della comunità. Un riconoscimento ed un supporto di cui siamo grati ed orgogliosi e che certamente produrranno ottimi risultati.”