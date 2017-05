Una brutta esperienza e un brutto incidente quello capitato ad una turista francese a Palermo. È successo in pieno centro, la donna è stata colpita in pieno volto da un drone utilizzato da un fotografo per un matrimonio, in piazza Bellini a Palermo. A pochi passi dall’isola pedonale di via Maqueda.

I soccorsi

La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Civico e medicata. La polizia municipale ha accertato che la donna sarebbe stata colpita dal piccolo velivolo durante le riprese effettuate dal fotografo, amico dello sposo. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi di decine di passanti e invitati alle nozze. Sono in corso indagini per chiarire le responsabilità dell’incidente.

I precedenti

Un episodio simile era accaduto già lo scorso anno, proprio a maggio. Quella volta però il drone aveva colpito proprio il novello sposo. L’uomo, 37 anni, subito dopo la messa era stato colpito in pieno volto dal drone usato per immortalare l’evento da tutte le prospettive possibili, ma sfuggito al controllo del fotografo. Per l’uomo, subito dopo il fatidico “sì”, una giornata nel reparto di Chirurgia dell’ospedale Civico dove i medici hanno dovuto suturare la ferita.