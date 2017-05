Vince a sorpresa 2-1 il Palermo che al Barbera supera l’Empoli nell’ultima partita di campionato. Per il biancazzurri doveva essere il match della salvezza, ma i toscani hanno deluso ampiamente le aspettative. In serie A resta il Crotone, autore di una straordinaria rimonta conclusa con il successo casalingo contro la Lazio per 3-1. Il Palermo conferma comunque i progressi evidenziati con Bortoluzzi in panchina, capace di vincere tre patite, obiettivo che non era riuscito a nessuno dei suoi predecessori; il bottino finale è di 11 punti in sette partite. Adesso i tifosi attendono soltanto il closing con il passaggio di consegne da Zamparini a Baccaglini per sperare in un futuro migliore.

Bortoluzzi sceglie il 3-5-1-1 con Fulignati in porta; Cionek, Gonzalez e Goldaniga in difesa; Rispoli e Aleesami ai lati; centrocampo con il giovane Ruggiero, Jajalo, Chochev, mentre resta fuori Bruno Henrique; Diamanti che festeggia la partita numero 200 in A affianca Nestorovski in avanti.Martusciello risponde con il 4-3-2-1 con Pelagotti in porta; Laurini, Bellusci, Costa e Pasqual in difesa; Krunic, Diousse e Croce a centrocampo; Zajc, a supporto di Maccarone e Thiam in avanti.

Al 5’ arriva a Diousse una palla che passa a Thiam che però in area viene controllata male, sprecando una buona occasione.

All’11 il Palermo ci prova con Nestorovksi che tenta il pallonetto dal limite ma Pelagotti riesce a bloccare il tiro.

Intanto arriva la notizia che il Crotone è in vantaggio e i toscani sono costretti a vincere per rimanere in serie A. Al Barbera i tifosi esultano per il vantaggio dei calabresi.

Al 22’ lancio lungo di Diamanti per Nestorovski, che viene ben marcato dalla coppia di centrali difensivi e non riesce a tirare in porta.

Al 26’ ci prova il centrocampista dell’Empoli Krunic che colpisce con il sinistro da fuori area, ma Fulignati salva in angolo.

Al 36’ Zajc batte una puntizione e riesce a superare il muro della barriera, la palla arriva poco sotto la traversa ma Fulignati riesce a toccare il pallore e deviare il tiro in angolo.

All’inzio del secondo tempo i giocatori del Palermo e dell’Empoli mantengono rimi di gioco bassi.

Al 12’ sfiora il gol ma anziché tirare in area mette in mezzo la palla e spreca una preziosa occasione.

Al 19’ Rispoli sfiora di testa il cross di Diamanti, Pelagotti si fa trovare pronto.

Al’23’ ci prova l’Empoli con Thiam che serve con un assist in area Krunic, diagonale sul fondo.

Al’ 31 Palermo in vantaggio. Rispoli offre un assist a Nestorosky che di testa infila Pelagotti.

Al 38’ il Palermo fa il bis grazie ad un grossolano errore: il portiere dell’Empoli Pelagotti serve Diousse che perde il pallone, Bruno Henrique ne approfitta e tira prontamente in porta sorprendendo l’estremo difensore toscano fuori dai pali.

Al 42’ l’Empoli in gol con Thiam che fa sponda di testa per Krunic che insacca.

Al 44’ l’Empoli cerca di pareggiare con Bellusci che di testa su cross dalla sinistra di Pasqual manda a lato di nulla.