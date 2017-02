PALERMO – Torna il Carnevale Sociale, giunto alla sua nona edizione. Anche quest’anno, sarà una festa che attraversa i quartieri di Palermo, per portare colori, musica e allegria, ma che è anche un’occasione per parlare di diritti e immaginare insieme come vorremmo la nostra città.

Ecco il calendario delle tappe in programma:

24 Febbraio

Borgo Vecchio

25 Febbraio

CEP

26 Febbraio

Villagrazia di Palermo

27 Febbraio

Borgo Nuovo

27 Febbraio

Olivella

28 Febbraio

Kalsa

28 Febbraio

Albergheria

4 Marzo

Zen