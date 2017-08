I manifesti realizzati dal massmediologo Klaus Davi e dal pubblicitario Pasquale Diaferia con molta probabilità sono stati strappati nelle scorse ore nella città di Palermo dove erano stati affissi tra sabato e domenica.

Manifesti introvabili

“I manifesti che raffiguravano il Capo dei Capi in abiti femminili sono stati strappati poche ore dopo essere stati affissi, infatti ieri – dichiara Klaus Davi – una troupe di Sky che voleva riprenderli non è riuscita a individuarli là dove erano stati esposti ovvero in Via D’Amelio, in Piazza dello Zen, in centro, nella zona del porto e nella zona dell’autostrada. La troupe di Sky ha constatato che i manifesti erano introvabili. Non mi stupisce – continua Davi – visto che sicuramente una descrizione così irriverente del Capo dei Capi può essere che non abbia fatto piacere a qualcuno. I manifesti erano circa un settantina ed erano stati distribuiti tra la giornata di sabato e quella di domenica”. Klaus Davi e Pasquale Diaferia comunque non si danno per vinti e hanno già incaricato una società per ripianificare un’affissione dei manifesti già nei prossimi giorni. Klaus Davi in quella occasione sarà personalmente presente.