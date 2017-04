PALERMO – “Tutto avremmo pensato in questa strana campagna elettorale per le comunali di Palermo tranne che concordare con alcune dichiarazioni di Gianfranco Miccichè: chi vota Ferrandelli vota per Berlusconi ha detto oggi il luogotenente di Berlusconi in Sicilia. Ed è vero. Ma chi vota Ferrandelli, aggiungiamo noi, vota anche per Cammarata e per tutta la classe dirigente che ha devastato questa nostra Città dal 2001 al 2012”.

A dichiararlo i portavoce della lista di Sinistra Comune.

“Oramai l’aspirante re è nudo – continuano – Fabrizio Ferrandelli è, ufficialmente, il candidato del centrodestra a Palermo e il volto con cui un vecchio sistema di potere vuole provare a rendersi nuovamente presentabile, nella speranza di poter tornare a mettere le mani sulla Città. Ma i palermitani non cadranno nel tranello. Fin troppo bene conoscono gli effetti dei governi di destra, fin troppo bene hanno, nei lunghi e bui anni delle amministrazioni Cammarata, visto lo sfacelo. E, siamo sicuri, non vorranno tornare indietro nella palude”.