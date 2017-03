PALERMO – Il Sindaco Leoluca Orlando ha incontrato questa mattina a Palazzo delle Aquile il nuovo questore di Palermo, Renato Cortese, che torna in città dopo alcuni anni, subentrando a Guido Longo, nominato prefetto di Vibo Valentia.

“A nome della città di Palermo voglio dare il bentornato al questore Renato Cortese, augurandogli buon lavoro” – ha dichiarato il sindaco – che ha anche espresso “compiacimento per il nuovo, prestigioso incarico” ed “apprezzamento per la preziosa opera svolta sul territorio dalle forze di polizia”.

“Ho tenuto a ribadire – ha concluso Orlando – l’esigenza di una stretta collaborazione tra il Comune e la Questura, in continuità con la positiva esperienza fatta con il Dottor Longo”.