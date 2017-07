Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno scelto Palermo per la presentazione della nuove collezioni firmate D&G tra alta sartoria, gioielli e prèt a portèr. La città è in pieno fermento dopo le sfilate: ogni sera si conclude con cena di gala e party. Si entra nel vivo del grande evento che vede Palermo capitale della moda internazionale. La città diventa una passerella di capi d’alta moda.

La sfilata a Piazza Pretoria

Giovedì è partita l’avventura palermitana nella splendida cornice di Palazzo Gangi, il palazzo del “Gattopardo”, dove Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno presentato le loro collezioni di alta gioielleria donna. Verso sera trasferimento alla Gam, Galleria d’Arte Moderna, per la cena di gala e il party.

Venerdì piazza Pretoria si è trasformata per accogliere la sfilata donna d’alta moda mentre, sempre nel pomeriggio, i modelli hanno sfilano per la collezione di moda uomo a Palazzo Mazzarino.

Due archi completamente ricoperti di piante hanno delimitato il tratto di via Maqueda antistante piazza Pretoria, la scalinata di marmo di un rosso rubino grazie ai tanti tappeti e le statue della “Fontana della vergogna” vegliano sulla scenografia di quello che è stato un evento che verrà ricordato per anni. Gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno trasformato la piazza del Palazzo di città in una passerella unica al mondo, su questa scenografia ha sfilato la loro collezione d’alta moda.

Presso villa Igiea, è stata allestita una mostra permanente dedicata alla casa di moda Dolce & Gabbana e per l’occasione si trasforma in una passerella all’aperto.

La sfilata a Monreale

Per stasera è previsto uno degli eventi più attesi: la sfilata di alta sartoria che si terrà a Monreale, dove una passerella volante allestita su piazza Duomo sarà il palcoscenico della serata. La cena di gala sarà allestita al Chiostro dei Benedettini e la festa finale è al Belvedere.

Domenica 9 luglio invece è al Castello Lanza di Trabia che centinaia di antichi carretti siciliani tirati a lucido faranno da cornice alla cena & party di arrivederci. Questa, come le altre occasioni, è riservata soltanto a chi ha ricevuto l’invito.

Gli ospiti Vip e stampa internazionale

Robert De Niro è una certezza a differenza di Clooney, Madonna e Brad Pitt. Oltre seicento i protagonisti del mondo della moda e dello spettacolo provenienti da ogni parte del mondo e circa cinquanta firme dei giornali e delle riviste internazionali più note tra cui il Time, il The Wall Street Journal e il Financial Times. Ospite d’eccezione, il regista Giuseppe Tornatore, che sta girando un documentario sul maxi evento.

Modifiche alla viabilità

Divieto di sosta fino alle 12 di sabato 8 luglio nel tratto di strada tra via Vittorio Emanuele ( tratto da via Roma a piazza Villena), via Maqueda (tratto via Cavour a piazza Villena), piazza Borgese, via Trabia, via Patania. Fino a sabato 8 luglio l’accesso dell’auto sposa a piazza Bellini avverrà da via dell’Università; l’uscita da via Maqueda direzione Via Calderai.

Fino al 10 luglio divieti di sosta anche nei pressi di alcuni alberghi dove alloggeranno gli ospiti vip: piazza Borsa, via Wagner, piazza Marina, via Principe di Granatelli, via Marchese Ugo, via Turrisi Colonna, via La Lumia e piazza Lucrezia Brunaccini.

Naturalmente non si potrà parcheggiare neanche nei pressi di Villa Igiea, dove i divieti sono già attivi da qualche giorno e resteranno in vigore sino alle 16 del 12 luglio.