Una casa tutta per sè, direbbe Virginia Woolf. Una casa di tutte le donne: a Palermo oggi è realtà. La Casa Mediterranea delle Donne – sotto l’egida delle associazioni del Coordinamento Antiviolenza21luglio: Udi Palermo, Le Onde, Mezzocielo, Più donne più Palermo e Emily e le tante singole donne componenti il Coordinamento – sarà inaugurata giovedì 6 aprile alle 18. Si trova in via Lincoln 121, un immobile dato in locazione dal Comune di Palermo nel cuore della Città.

È il risultato di un lavoro intrapreso lontano nel tempo dalle femministe storiche della Città, che hanno creduto nella coralità di un progetto che mettesse al centro le donne, il Mediterraneo e le connesse e reciproche contaminazioni culturali. Alla Casa Mediterranea delle donne, una struttura autorganizzata e autofinanziata, si terranno infatti attività politiche, culturali e artistiche “plurali” e declinate al femminile; sarà uno spazio di confronto e incontro “a partire “ dalle donne, contro la violenza sulle donne e per la valorizzazione di ogni differenza.

In questo spazio hanno sede anche l’Archivio storico e la Biblioteca delle Donne dell’UDI Palermo; le donne vittime di violenza potranno avvalersi della consulenza legale e del sostegno di un punto di ascolto qualificato, gestito dal Centro Antiviolenza “Le Onde” e dal centro di Consulenza e Studi Giuridici dell’ UDI.

Per l’apertura ufficiale della Casa Mediterranea delle Donne, l’unica da Roma in giù insieme a quella di Bari, è previsto un aperitivo a partire dalle 18. Interverranno il sindaco Leoluca Orlando, il vicesindaco Emilio Arcuri e le assessore e gli assessori della Giunta.