PALERMO – Sono stati ritrovati Gabriele e Ashly, i due fidanzatini che si erano allontanati 6 giorni fa.

Ritrovati a Barcarello

Lei sedici anni e lui quindici, si erano allontanati da casa a Borgo Nuovo. Come confermato dalla mamma di Gabriele, i due ragazzi sono stati trovati dalla polizia a Barcarello. Il ritrovamento arriva dopo l’ennesimo appello disperato dei genitori: “date almeno un segnale a noi genitori che siamo disponibili a una apertura di dialogo qualunque esso sia. Vi preghiamo di non farci ancora soffrire con il vostro mutismo, sistemeremo tutto è una promessa. Non esitate a chiamarci. Vi supplichiamo abbiamo bisogno dei vostri abbracci”.

Dopo la denuncia di scomparsa, la città di Palermo era stata tappezzata da volantini e foto dei due adolescenti.