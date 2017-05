“Palermo ricorda Palermo”. È questo il titolo dell’iniziativa, promossa dalla Presidenza del Consiglio comunale, che si terrà il 23 ed il 24 maggio a Palazzo delle Aquile, per commemorare il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

“Due serate per fare memoria – dichiara il presidente del Consiglio Totò Orlando – e ricordare, proprio come sostenevano Falcone e Borsellino, che l’impegno per l’affermazione della legalità deve rappresentare un dovere civico di tutti”.

Il programma

Il programma della manifestazione, realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Kleis, prevede per il 23 maggio alle ore 20.30 la proiezione del docufilm “Il Secondo Tempo”, di Pierfrancesco Li Donni, e alle 21.30 lo spettacolo “Carion, omaggio a Falcone”, di e con Salvo Piparo, musiche eseguite da Costanza Licata e Irene Maria Salerno. Il 24 maggio alle ore 20.30 lo spettacolo “La Ballata delle Balate”, di e con Vincenzo Pirrotta, musiche di Giovanni Parrinello eseguite da Dario Sulis.