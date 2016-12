Palermo raggiunto nel recupero dal Pescara

PALERMO – Solo un successo sfiorato per il Palermo nello scontro salvezza con il Pescara. Gli abruzzesi agguantano il pari su rigore al 47’ trasformato da Biraghi. Una partita che i rosanero avevano in mano grazie al gol di Quaison al 34’ del primo tempo. Ma al secondo minuto di recupero Gonzalez atterra l’attaccante Caprari in area. L’arbitro Davide Massa non ha dubbi e fischia il rigore che fissa il punteggio sull’1-1. Il Palermo che già si sentiva in tasca tre punti ne guadagna solo uno e arriva ad un totale di 10, quattro in meno dell’Empoli quartultimo, prossimo avversario alla ripresa dopo la sosta. Complessivamente un Palermo che conferma i progressi mostrati con l’arrivo di Corini e che avrebbe meritato qualcosa in più, ma in difesa si continua a ballare troppo.

Corini conferma il 3-4-2-1 con Posavec in porta; al centro della difesa torna Gonzalez, rientrato dall’infortunio, con lui Cionek e Goldaniga; sulle fasce Rispoli e Aleesami, mentre in mezzo al campo Jajalo e Gazzi; torna titolare Diamanti nel ruolo di trequartista con Quaison e a supporto di Nestorovski.

Stesso modulo per il Pescara con Bizzarri in porta; Campagnaro, Gyomber e Fornasier in difesa; Zampano, Memushaj, Bruno e Biraghi a centrocampo; in avanti Benali e Caprari coadiuvano Pettinari.

Il Palermo torna a casa al Barbera reduce della vittoria del Ferraris contro il Genoa per lo scontro salvezza con il Pescara. Numerosissimi gli spettatori che affollano gli spalti per l’ultima partita prima della pausa natalizia; bella coreografia da parte della curva nord che espone uno striscione con la scritta “difendiamola”, in riferimento alla massima serie.

Giro palla piuttosto sterile da parte del Palermo che però tiene l’iniziativa, ma il Pescara fa capire di potersi rendere insidioso con le ripartenze. Al 23’ il primo a provare il tiro è Jajalo, ma la sua conclusione manca di potenza.

Al 34’ il Palermo passa in vantaggio: il il capitano Diamanti riesce a smarcarsi dai difensori del Pescara e serve Quaison che con un potente destro infila il pallone sotto la traversa. Il primo tempo si chiude sull’1-0.

Alla ripresa del secondo tempo niente cambi per Corini e Oddo.

Al 3’ del secondo tempo finisce a terra Nestorovski, la il Pescara continua a giocare, intanto Cionek manda a lato. In campo scatta il parapiglia tra i giocatori delle due squadre, con i siciliani che chiedevano il pallone venga messo fuori.

Al 16’ cambio per la squadra rosanero: esce Dimanti ed entra Henrique.

Al 21’ dopo un inizio secondo tempo schiacciato sulla porta di Posavec il Palermo trova un guizzo con un colpo di testa di Nestorovski su angolo di Henque, che manca di poco la porta.

Al 33’ esce Jajalo ed entra Chochev.

Al 38’ esce Quaison Trajkovski.

Al 44’ viene annullato un gol al Pescara. Dal corner Fornasier insacca sul secondo palo. Ma l’azione viene fermata per fuorigioco del difensore.

Tempo di recupero 5 minuti. Il Pescara conquista un rigore che ribalta le sorti della partita: Gonzalez atterra in area Caprari e l’arbitro non ha dubbi. Batte dal dischetto Biraghi che segna il gol del pareggio.

CORINI: “Lo scontro diretto è sempre difficile da affrontare dal punto di vista emotivo, oggi abbiamo retto bene. E’ stata una gara poco spettacolare, la stavamo portando a casa ma loro hanno pareggiato su rigore. La vittoria sarebbe stata importantissima, la salvezza è raggiungibile e ci crediamo. Almeno abbiamo riacceso una luce, una speranza. Ora testa all’Empoli, dobbiamo rimanere attaccati alle contendenti, alla fine faremo i dovuti calcoli“.

ODDO: “Sono molto contento oggi di una sola cosa, che ho visto che i ragazzi hanno dato il 110%. Io so che abbiamo pregi e tanti difetti, ma l’importante è dare tutto sempre. Il gol annullato? Non mi interessa di queste cose, so solo che non abbiamo mollato, abbiamo continuato a spingere, abbiamo pareggiato e abbiamo rischiato anche la vittoria con quell’ultima occasione. Quel che è certo è che una sconfitta sarebbe stata immeritata”.