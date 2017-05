Il Palermo si smantella. Ormai aritmeticamente in Serie B, molti dei giocatori rosanero sono in partenza verso altri lidi. Due su tutti: Ilija Nestorovski e Giancarlo Gonzalez. L’attaccante e il difensore potrebbero presto volare via da Palermo, direzione Firenze e Bologna.

Ilija Nestorovski, attaccante macedone classe ’90, andrà probabilmente a sostituire un Kalinic in partenza. Tutto dipenderà, però, da chi siederà sulla panchina della Fiorentina. Sousa sembra andare verso Dortmund. Pioli dovrebbe essere pronto a sostituirlo ed ha già dato il suo benestare per l’arrivo del macedone. L’offerta dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni. Baccaglini, alcune settimane fa, disse: “Nestorovski incarna la nostra mentalità. Una mentalità vincente. Per questo motivo ci confronteremo e faremo notar lui che ci piacerebbe ripartire dalle sue qualità. Poi, ovviamente, bisognerà anche ascoltare il punto di vista del giocatore”.

Valigie pronte anche per il “Pipo” Gonzalez. Il costaricense non entusiasma ormai da due stagioni, ma non vuole andare via dall’Italia. La soluzione più probabile pare essere il Bologna. I felsinei pare che abbiano già quasi chiuso la trattativa. Anche se ciò dovesse sfumare, una cosa è certa: l’avventura siciliana di Giancarlo Gonzalez è terminata.