Il Palermo lavora per rinforzare il proprio organico. Il nuovo ds, Fabio Lupo, si è già messo al lavoro per costruire una squadra che possa tornare al più presto in Serie A. I reparti da rinforzare sono difesa e porta.

Circola ancora il nome di Luca Antei del Sassuolo, mentre si è ormai ai dettagli per lo scambio di portieri che porterà Alberto Pomini in rosanero mentre Leonardo Marson in Emilia. Un’altra idea per il reparto difensivo è Bartosz Salamon del Cagliari. Per quanto riguarda il mercato in uscita: Rispoli può partire ed oggi è previsto un incontro con l’agente, mentre pare essere saltata la trattativa che avrebbe dovuto portare Goldaniga al Genoa. Il giovane difensore è finito nelle mire del Sassuolo, con cui il Palermo sta instaurando buoni rapporti.

Morganella resta, Rispoli parte

Capitolo rinnovi: Morganella potrebbe restare, soprattutto se andasse via Rispoli. Simone Lo Faso, invece, sembra destinato ad andar via direzione Monaco, ma si devono ancora definire i dettagli.

Per il centrocampo, si punta il giocatore della nazionale Under-21 polacca, Radoslaw Murawski.