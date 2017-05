In attesa del closing dell’accordo tra Zamparini e Baccaglini, il neo presidente del Palermo programma il futuro. Sono già partiti, infatti, i programmi per il prossimo anno. In lista tanti nomi per scegliere il direttore sportivo e l’allenatore.

Per quanto riguarda la questione ds, resta in lizza il nome di Capozucca, ormai lontano dal Cagliari. A Baccaglini non dispiace l’idea di puntare sul responsabile del settore giovanile rosanero, Dario Baccin.

Da slegare anche il nodo allenatore. Resta vivo il nome di Roberto Boscaglia, tecnico del Novara. Che Bortoluzzi rimanga al timone della squadra anche in B è solo una remota ipotesi.