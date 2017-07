Il concentramento per la Parata è alle 16.30 di sabato 1 luglio a piazza Marina (lato Steri).

L’Asp di Palermo sarà presente con un proprio camper al concentramento e con personale sanitario e parasanitario per effettuare la ricerca dei marcatori epatici e HIV. Previa acquisizione del consenso informato, saranno, pertanto, effettuati i relativi prelievi, e verranno, inoltre, fornite informazioni sulla prevenzione. L’Asp assicurerà la propria attività sanitaria dalle ore 15 alle 19 a Piazza Marina.

I Carri partecipanti partiranno intorno alle 17 imboccando corso Vittorio Emanuele per voltare su via Roma in direzione piazza Sturzo.

Da piazza Sturzo il Corteo imboccherà via Filippo Turati per costeggiare il Politeama e voltare in via Ruggero Settimo.

Il Corteo si ferma a piazza Verdi ​

Il Coordinamento del Palermo Pride prosegue verso piazza Bologni per i comizi e gli spettacoli.

Il programma di oggi

Ore 21.00, piazza Bologni

Saluti e ringraziamenti istituzionali.

Interverranno: il Presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta, il Sindaco del Comune di Palermo Leoluca Orlando, i rappresentanti del Coordinamento del Palermo Pride e l’attore e performer Ernesto Tomasini in qualità di testimonial del Palermo Pride 2017.

Ore 21.00, Pride Village

Test gratuiti Hiv (il virus dell’Aids), grazie ai volontari di “PrevenGo – La prevenzione viene da te”, il progetto di ArcigayPalermo sulle IST – infezioni sessualmente trasmesse. Saranno presenti anche i volontari di NPS sez. Sicilia e di Anlaids sez. Felicia Impastato.

Ore 21.30, piazza Bologni

Concerto – Akkura

Concerto – “Bowie in The Window”: Tributo a David Bowie a cura di Kandinskij Music Factor

Ore 23,00, Il Moro

Palermo Pride Party 2017

​O​​rganizza​ta dal​ “Popshock” in collaborazione con Exit10&Love, I Love Tuesday, The Crew, Pink Code, Nologo, Shut Up​.

​Nel corso della serata sono previsti degli show con diversi dj e performers tra cui le drag queen Lady Greg e La Mik.