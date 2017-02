Momenti di panico e traffico in tilt questa mattina lungo via Ernesto Basile a Palermo. Un uomo ha tentato il suicidio in macchina sparandosi un colpo di pistola. È successo attorno alle 10,30 di questa mattina. La zona è stata immediatamente chiusa al traffico. Sono intervenute diverse volanti, il personale della Scientifica e la polizia municipale. Il traffico in zona è andato in tilt.

L’ uomo, un’agente di 47 anni, fino a ieri in servizio non aveva mai dato segni di squilibrio. E’ arrivato all’altezza della Facoltà di Architettura a bordo di una Fiat Panda celeste. Ha estratto la pistola e ha fatto fuoco. Il colpo è entrato ed uscito. La vettura era parcheggiata prima della pompa di benzina dell’Eni. La polizia sta indagando cercando di capire perchè l’uomo, si sia spinto a compiere questo gesto.

L’agente è stato portato in Rianimazione all’ospedale Civico di Palermo. Il direttore sanitario, Antonino Trizzino, ha spiegato: “Le condizioni dell’uomo sono veramente gravi. I medici del Pronto soccorso hanno disposto una tac per valutare l’entità dei danni cerebrali. E’, inoltre, al limite della sopravvivenza l’equilibrio cardiaco e respiratorio del paziente”.