Il Comune di Palermo è al fianco di Amnesty International per la liberazione di Gabriele Del Grande, il giornalista, blogger e regista toscano che dal 9 aprile si trova in stato di fermo in Turchia.

Da questo pomeriggio, sul balcone di Palazzo delle Aquile prospiciente Piazza Pretoria, è stato esposto uno striscione che recita: #IOSTOCONGABRIELE

“Con Amnesty – ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando – esprimiamo la nostra preoccupazione per quanto avviene in Turchia e per i ripetuti tentativi di porre freno alla libertà di stampa e alla possibilità che i cittadini turchi e la comunità internazionale possano essere informati. Chiediamo al Governo italiano di adoperarsi ai massimi livelli perché cessi quella che a tutti gli effetti sembra una detenzione stragiudiziale di un nostro concittadino”.