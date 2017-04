“Nessuno è contento di dover ricorrere all’anticipazione di cassa, con

i costi che questo comporta, ma l’Amministrazione comunale ha la

responsabilità di evitare che comportamenti irresponsabili di altri

Enti si ripercuotano sulla vita di migliaia di persone e sui servizi

alla città”.

Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando a seguito delle polemiche

sulla delibera di Giunta che ha autorizzato il ricorso

all’anticipazione di cassa da parte del tesoriere comunale.

“Proprio perché i conti del Comune sono in ordine, – continua Orlando –

possiamo permetterci oggi di fare ricorso all’anticipazione, per sopperire

alle carenze e ai ritardi di Stato e Regione.

E visto che di conti stiamo parlando, a tutti coloro che in queste ore

danno i numeri, cito soltanto due dati: nel 2017, il Comune non ha

ancora incassato un solo euro dalla Regione e, nonostante questo, per

esempio, sta anticipando le spese relative alle Comunità per minori e

alle Comunità per il disagio psichico. Forse dovremmo interrompere

questi servizi per non ricorrere all’anticipazione di cassa?

E per quanto riguarda lo Stato, nel 2017 non sono stati versati ancora

i fondi relativi al Coime e il Comune ha quindi già anticipato oltre

13 milioni di Euro. Forse dovremmo interrompere i servizi del Coime,

non pagare gli stipendi dei lavoratori Coime e fermare le manutenzioni

per non ricorrere all’anticipazione di cassa?”.