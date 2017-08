“Già da mesi a Palermo sono in atto misure di prevenzione legate alla sicurezza pubblica, sperimentate con successo durante le tante manifestazioni pubbliche che hanno portato in città decine se non centinaia di migliaia di persone o che hanno coinvolto personalità internazionali.

Grande professionalità e sensibilità

Misure che progressivamente stanno divenendo forme permanenti di tutela della sicurezza in quelle aree che sono tornate ad essere cuore pulsante della vita e della attrattività turistica di Palermo.

Sono misure frutto della grande professionalità e sensibilità che contraddistinguono il lavoro delle Forze e delle Istituzioni preposte alla sicurezza, con la collaborazione del Comune e sotto il coordinamento del Prefetto, con il quale in queste ore siamo stati in contatto costante in vista della riunione odierna”.

Lo ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando, in vista della riunione di oggi del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza, cui parteciperà in rappresentanza del Comune l’assessore Gaspare Nicotri.