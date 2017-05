Intervistato dal sito ufficiale del Palermo Calcio, l’attaccante rosanero Ilija Nestorovski ha parlato della stagione appena trascorsa e si è scusato con i tifosi per il campionato deludente che ha portato alla retrocessione: “La partita con il Pescara non è andata bene. Nel primo tempo abbiamo giocato male, nella ripresa abbiamo provato a cambiare la partita, ma non ci siamo riusciti. Il match contro l’Empoli è importante per cambiare questa stagione. Vogliamo finire questo campionato con una vittoria davanti ai nostri tifosi. Io voglio chiedere scusa, a nome mio e dei miei compagni, ai tifosi perché in questo campionato abbiamo sbagliato tutto. Il mio futuro è qua a Palermo, ho 3 anni di contratto. Penso solo al Palermo ed alla partita contro l’Empoli”.