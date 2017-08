PALERMO – La crisi economica sembra accanirsi su via Ruggero Settimo: dopo Mondadori, infatti, chiude anche Promod.

Affitti salati e scarse vendite

Il noto negozio di abbigliamento in una lettera ai sindacati spiega il motivo della chiusura, che comporterà il licenziamento di otto dipendenti. “La crisi economica internazionale e la difficile congiuntura nazionale hanno inciso negativamente sull’attività e sui risultati economici della società e i prezzi elevati dei canoni di locazione attualmente offerti sul mercato immobiliare del settore, non consentono di ricercare un altro locale per riassorbire il personale in esubero”.

Otto licenziati

Non sarà possibile neanche il riassorbimento del personale negli altri 3 punti vendita presenti a Palermo: Conca d’Oro, via Notarbartolo e via Sciuti. “Impossibile – scrive la società ai sindacati – ricollocare il personale nei rimanenti punti vendita, anche in conseguenza della chiusura negli ultimi tre anni di 35 negozi e dell’andamento complessivo della società che non manifesta segnali di ripresa”

Non sembra esserci, dunque, alternativa per evitare che otto persone perdano il lavoro. Il prezzo dell’affitto del locale è troppo alto e il contratto di locazione che scade il 31 luglio non verrà rinnovato. Le saracinesche di via Ruggero Settimo rimarranno abbassate già da dopodomani, al termine della vendita dei capi in saldo.

Non è il primo caso in città. Diversi mesi fa un altro negozio della stessa catena di abbigliamento aveva chiuso all’interno del centro commerciale Forum.