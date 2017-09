Il pareggio Brescia-Palermo ha messo in luce del doti del gruppo allenato da Bruno Tedino e per il quale Fabio Lupo conferma di aver rinunciato a importanti offerte pur di preservarne l’integrità e l’identità.

No a offerte importanti

In un’intervista concessa al Giornale di Sicilia, il DS del Palermo conferma così la prestazione della sua squadra: “Abbiamo voluto dare delle certezze, e dopo una retrocessione non è semplice rinunciare a certe plusvalenze per i nostri big. Di questo va dato merito alla proprietà. II nostro punto forte del mercato stato questo, oltre all’aver portato giocatori che si sono dimostrati all’altezza; il segnale più grande che potesse dare la società”.

E a Brescia è saltato agli occhi il valore della formazione rosanero: “É stata una verifica sul lavoro fatto e da adesso abbiamo molti dubbi in meno. Ora ci ritroviamo con più certezze, al di là del risultato. La squadra ha un’identità e questo è merito di Tedino, che è riuscito ad imprimerla a tutti. La Gumina? Ha lottato come un leone e ha fatto un lavoro oscuro, ma prestazioni opache possono capitare”.

Un gruppo sceso in campo senza pensare alle assenze dei nazionali: “Cerchiamo di perseguire dei principi di sportività e competitività, l’ho detto pubblicamente. Qui ci sono giocatori più o meno esperti, ma non titolarissimi. Eravamo convinti che avremmo fatto bene e la nostra richiesta non nasce da una questione egoistica, bensi dal buon senso”.