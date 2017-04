Palermo, dal 6 al 10 luglio, si trasformerà in una passerella d’eccezione grazie agli stilisti Dolce&Gabbana. In occasione dell’evento “Alte artigianalità” arriveranno a Palermo più di 400 vip da tutto il mondo e oltre 50 giornalisti delle testate internazionali più importanti; tra queste Time, il Wall Street Journal e il Financial Times. La società di produzione Feelrouge Worldwide Shows lo scorso 11 aprile ha sottoposto all’amministrazione comunale il programma della manifestazione che è stato approvato dalla giunta Orlando.

L’evento

La manifestazione inizierà giovedì 6 luglio, alle 18.30, con la sfilata “Alta gioielleria Donna”: essa si svolgerà a Palazzo Gangi, in piazza Croce dei Vespri. Seguirà la cena di gala alla Gam alle 21.30 e un party extra-lusso con musica dal vivo fino alle 3 di notte. Il giorno successivo, dalle 11 alle 15, avrà luogo la sfilata “Alta gioielleria Uomo” a Palazzo Mazzarino, in via Maqueda 383. Seguiranno, poi, la sfilata donna “Alta Moda” in piazza Pretoria alle 18.30 e cena di gala a Villa Igea con musica dal vivo e spettacolo pirotecnico in mare. Sabato 8 luglio, la sfilata “Alta Sartoria” a Monreale, Coinvolto dall’evento glamour l’intero centro storico, ovvero Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Guglielmo II, il Duomo, via degli Agonizzanti, il Palazzo Arcivescovile e il Chiostro dei Benedettini.

La Sicilia, location d’eccezione

Domenico Dolce e Stefano Gabbana erano stati a Palermo lo scorso marzo tra le bamcarelle del Capo per girare il nuovo spot pubblicitario per la campagna dedicata ai millennials con Cameron Dallas, Austin Mahone, Brandon Lee, Sonia Ben Ammar, Alessandra Garcia e Olympia Di Grecia. Innamorati da sempre della Sicilia, avevano scelto Cefalù e Pollina per sponsorizzare il rossetto “Miss Sicily”, mentre per il loro profumo avevano collaborato con Giuseppe Tornatore per girare uno spot a Bagheria con Sophia Loren. I due stilisti, ormai usuali frequentatori della Sicilia dei suoi paesaggi, hanno ritenuto che Palermo fosse lo scenario artistico e culturale ideale per questo grande evento di portata internazionale