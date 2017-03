Visita istituzionale a Palazzo delle Aquile dove il sindaco Leoluca

Orlando ha ricevuto il sindaco di Tirana, Erion Veliaj. L’incontro è

servito per discutere dei temi dell’accoglienza e dei migranti

attraverso l’esperienza della “Carta di Palermo” e per confermare

ulteriormente gli ottimi rapporti tra la comunità palermitana e quella

albanese.

“E’ stato un privilegio ospitare nella nostra città il sindaco di

Tirana – ha detto Leoluca Orlando – con il quale abbiamo e intendiamo

avere sempre più stretti rapporti convinti che la comune dimensione

mediterraneo renderà più facile questo percorso. Ho espresso

apprezzamento per lo straordinario momento positivo che sta vivendo

l’Albania in termini di sviluppo economico e di promozione delle

attività culturali e turistiche. Ecco perché l’impegno

dell’amministrazione comunale è quello di coinvolgere artisti e

operatori turistici che operano in Sicilia”.

“Sono molto contento – ha sottolineato il sindaco di Tirana – di aver

in contrato Leoluca Orlando che per tutti noi sindaci è una

ispirazione per i processi di integrazione e di accoglienza.

L’esperienza di Palermo per noi è molto significativa in una città

dove i migranti che giungono non sono un problema ma una enorme

opportunità per tutta la comunità e questo, di riflesso, mi porta a

sottolineare come questi temi oggi hanno cambiato l’opinione

sull’Albania che adesso si conosce e si considera come fonte di

ricchezza culturale e turistica non più come fonte di paura”.