Che il Palermo sia ormai in Serie B è una certezza assodata. Il presidente Baccaglini sta lavorando per arrivare al closing il più presto possibile e risalire già il prossimo anno in Serie A. Alcuni giocatori rosanero, però, hanno già la valigia pronta e non vogliono scendere in serie cadetta.

Baccaglini proggetta già il futuro. Dirigenti di spessore, un allenatore affidabile e che conosca la Serie B e giocatori motivati. Solo chi tiene alla causa resterà al Palermo. Ed ecco subito che alcuni tesserati hanno espresso la propria volontà di andar via. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, Ivaylo Chochev, Mato Jajalo, Toni Sunjic ed Edoardo Goldaniga avrebbero richiesto di cambiare maglia, non volendo affrontare la retrocessione.