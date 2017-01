E’ Palermo la Capitale Italiana della Cultura 2018. Lo ha comunicato oggi il presidente della Commissione Stefano Baia Curioni al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini nella Sala Spadolini del Mibact. Il voto è stato unanime.

“Provo una profonda emozione – ha detto il sindaco, Leoluca Orlando, dopo che il ministro Franceschini ha letto il nome della vincitrice, contenuto nella busta che Baia Curioni gli aveva consegnato pochi minuti prima -. “Abbiamo vinto tutti, perche’ ognuno di noi e’ stato capace, per il proprio impegno, a narrare le bellezze dei nostri territori – ha aggiunto -. Questo e’ un messaggio anche per i livelli istituzionali regionali e nazionali, dobbiamo attrezzarci per narrare le bellezze delle nostre regioni”. “La cifra piu’ importante di questo riconoscimento e’ l’accoglienza, in un periodo in cui emerge il fastidio dell’altro”, ha proseguito. Orlando, presente alla manifestazione, ha voluto accanto a sé i colleghi delle nove città sconfitte.

“Raggiante – si è dichiarato il presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta -. “Sono felice che una città con la storia come quella di Palermo sia stata scelta come capitale della Cultura – aggiunge Crocetta – questa scelta ci ha reso giustizia. E’ un’occasione importante per incrementare il turismo”.