Palermo ko nello scontro diretto di Empoli

Il Palermo perde lo scontro diretto di Empoli e chiude il girone di andata con un piede e mezzo in serie B. Decide un calcio di rigore trasformato nei minuti finali dall’ex Maccarone (al primo gol stagionale), che spezza l’equilibrio di una partita bruttissima, giocata male da entrambe le squadre e dove l’unico risultato giusto sarebbe stato lo 0-0. Non paga la scelta del Palermo di fare principalmente una partita di contenimento badando sostanzialmente a non prenderle e il resto lo fa l’arbitro Valeri che non usa lo stesso metro su due trattenute analoghe in area. In ogni caso se non si interviene in maniera convinta sul mercato e i presupposti sembra proprio che non ci siano, la strada appare segnata.

Corini propone un 3-5-1-1 con Posavec in porta, linea difensiva composta da Cionek, Gonzalez e Goldaniga; sugli esterni Rispoli a destra e Morganella a sinistra, visto che Aleesami è reduce da una settimana di influenza; in mezzo al campo spazio a Bruno Henrique con Jajalo e Gazzi; in avanti Quaison a supporto di Nestorovski.

Martusciello risponde con il 4-3-1-2 con Skorupski in porta, Laurini, Bellusci, Cosic e Pasqual in difesa; Krunic, Diousse e Croce a centrocampo; Saponara nel ruolo di trequartista a supporto di Marilungo e Michedlidze.

Palermo con il lutto al braccio per la morte in settimana dell’ex capitano Enzo Benedetti. Comincia il match e i rosanero si fanno subito pericolosi: Nestorovski in mischia in area favorisce Rispoli che prova il tiro, ma la difesa dell’Empoli riesce a spazzare via. Le due squadre sono piuttosto tese e vince spesso la paura di sbagliare. Al 7’ Rispoli prova a crossare in mezzo all’area, palla p er Morganella che calcia male e il pallone finisce debole a lato. Con il passare dei minuti l’Empoli prende in mano la partita e chiude il Palermo. Al 26’ è Posavec a salvare i suoi alzando in angolo il pallone su una insidiosissima conclusione di Bellusci. Poco dopo ci prova anche Diousse da fuori, conclusione alta di poco. Al 41’ si salva ancora il Palermo: tiro cross di Pasqual, Posavec respinge con i pugni, quindi nuovo traversone e Cionek riesce a spazzare via. Si chiude 0-0 un primo tempo più che mediocre.

Inizia la ripresa con gli stessi uomini in campo e il ritmo sembra quello di un allenamento. Al 13’ gran conclusione di Jajalo da fuori con palla sfiorata leggermente da Skorupski. Al 21’ ancora insidioso il Palermo con un ottimo scambio Bruno Henrique-Quaison con conclusione dello svedese deviata in tuffo da Skorupski. Al 30’ primo cambio per Corini con Morganella che lascia il posto ad Aleesami. Al 32’ decisivo l’ingresso di Maccarone nell’Empoli che dopo pochi secondi ottiene il rigore per una trattenuta di Cionek; dal dischetto lo stesso attaccante insacca mettendo nell’angolino alla destra di Posavec. Al 36’ cionek lascia il posto a Diamanti. Al 38’ Balogh rileva Jajalo. Al 40’ ci prova proprio Balogh che resiste alla carica di due avversari, entra in area ma poi tira troppo debolmente per impensierire il portiere avversario. Nel recupero proteste del Palermo per una trattenuta in area su Rispoli che questa volta Valeri non vede e Corini viene anche allontanato dal campo per proteste.