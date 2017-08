Il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo Leoluca Orlando ha indetto oggi le elezioni per il Consiglio metropolitano, che si svolgeranno il 17 dicembre prossimo. In base alla normativa vigente e al dettato costituzionale,il Sindaco ha previsto che il Consiglio metropolitano sia composto da 18 componenti, eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni facenti parte della Città Metropolitana.

Le liste

Le liste potranno essere presentate il 26 e 27 novembre e dovranno essere composte da almeno 9 candidati. Ciascuna lista non potrà contenere più del 60% di candidati dello stesso sesso.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, l’Assessorato Regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica dovrà costituire l’Ufficio elettorale.

“Prosegue con questo importante passo – afferma Orlando – e dopo l’insediamento del Sindaco metropolitano a giugno, il processo di messa a regime della Città Metropolitana di Palermo, organismo intermedio sempre più protagonista di percorsi importanti di sinergia fra istituzioni per lo sviluppo del nostro territorio.”