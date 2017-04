Questa notte in viale Ercole, a Palermo, all’altezza di piazzale dei Matrimoni, si è verificato un gravissimo incidente stradale. Due ragazzi, di 18 e 17 anni, che viaggiavano a bordo di uno scooter Liberty Piaggio, hanno perso il controllo del mezzo e si sono schiantati sull’asfalto; sono rimasti chiaramente feriti a causa dell’impatto e trasportati dai medici del 118 all’ospedale di Villa Sofia, in codice rosso. Uno di loro sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato operato.

Adesso si indaga per comprendere quali siano state le dinamiche dell’incidente.