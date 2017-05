La retrocessione è l’unica notizia che davvero conta per i tifosi. Nell’ultima partita, però, si è messo in mostra Andrea Fulignati, giovane portiere che potrebbe diventare il titolare inamovibile in Serie B. Fulignati, in settimana, ha dovuto ascoltare insinuazioni gravi sulla sua professionalità: in molti pensavano che si sarebbe “fatto da parte” contro l’Empoli, che è la sua squadra del cuore. Il giovane portiere ha risposto sul campo, con parate spettacolari. Oggi ha voluto rispondere con una lettera su Instagram.

Il post di Fulignati su Instagram

“A questo punto vorrei dire due parole anche io. Non l’ho fatto mai fino ad ora. Vista la nostra brutta situazione di classifica. Non lo ritenevo giusto per rispetto dei nostri tifosi che hanno sofferto tanto in questo anno che è finito nel peggiore dei modi. Per me è stato un anno molto particolare che ha visto il mio esordio nel massimo campionato, cosa che mi rende molto orgoglioso e di questo ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me, dalla mia famiglia ai miei amici passando per tutti quelli che hanno fatto si che questo sogno si potesse realizzare! Ma se da una parte c’è stata questa mia soddisfazione personale, dall’altra la retrocessione un po’ soffoca il tutto. Retrocedere non è mai bello e ti lascia un qualcosa dentro che porterai con te per sempre. Ma da ogni sconfitta bisogna sapersi sempre rialzare! Spero che il Palermo per la città e per i tifosi torni presto nella categoria che gli spettA”.