PALERMO – Domani sabato 21 e domenica 22 gennaio alle ore 17:00 al Teatro Franco Zappalà è di scena la Compagnia dei Balocchi, l’ensemble messinese specializzato in musical diretto da Sasà Neri. Sul palco la band e un cast di 25 artisti, tra voci soliste e cori polifonici. Dietro le quinte anche la vocal coach Agnese Carrubba e la coreografa Claudia Bertuccelli.

“Rapunzel e il magico fiore” è in cartellone per “Palermo in fiaba”, con la produzione dell’associazione culturale Parsifal.