PALERMO – Eccezionalmente a Palermo e provincia anche oggi sarà possibile donare ai poveri dei farmaci senza obbligo di prescrizione, acquistandoli nelle 65 farmacie aderenti alla XVII Giornata di raccolta del farmaco organizzata dal Banco farmaceutico.

I prodotti saranno raccolti dai volontari e distribuiti a 21 fra enti e associazioni di assistenza convenzionati con la Fondazione, tra cui la Missione di speranza e carità di Biagio Conte, il Centro Padre Nostro fondato dal Beato Pino Puglisi, la Caritas diocesana, l’associazione Santa Chiara, il Centro Astalli e l’Unitalsi.

Dalle ore 10, a Palermo, presso la farmacia Bonsignore, in Viale Regione Siciliana Nord-Ovest, 2322 (nei pressi dell’ex Motel Agip), il presidente di Federfarma Palermo, Roberto Tobia, consegnerà a Giacomo Rondello, delegato provinciale del Banco farmaceutico, e ai rappresentanti dell’ente “Villa Nave” una parte dei medicinali donati per i poveri in occasione della XVII edizione della Giornata di raccolta del farmaco.

Tobia e Rondello illustreranno alla stampa i risultati provvisori dell’iniziativa.

Nell’edizione dello scorso anno, svoltasi il 13 febbraio 2016, a Palermo e provincia sono stati raccolti 6.134 farmaci per un valore di 36.281 euro, di cui hanno beneficiato, attraverso 20 fra enti ed associazioni, 18 mila persone indigenti (il contenuto di ogni confezione viene ripartito fra più soggetti in base alla terapia prescritta).

“Quest’anno – annuncia Roberto Tobia – abbiamo deciso di proporre la Raccolta in due giornate e in un numero più elevato di farmacie. Confidiamo così di attirare maggiormente l’attenzione della clientela, che invitiamo fortemente a rispondere con un semplice gesto d’amore. Stimiamo quindi di potere fornire un contributo ancora più incisivo per dare risposte al bisogno di cure dei nostri concittadini che non hanno i mezzi per acquistare i farmaci di cui hanno bisogno e il cui numero purtroppo è in aumento”.