Chiude lo storico negozio della Mondadori di Via Ruggero Settima a Palermo, al suo posto arriva l’Oviesse. È stato siglato l’accordo con l’azienda di abbigliamento del gruppo Coin, il passaggio avverrà già entro la fine di quest’anno. La buona notizia è che si è trovato il modo di salvare i 14 dipendenti del punto vendita con grande soddisfazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil: 7 dei 14 lavoratori passeranno infatti alle dipendenze di Oviesse, gli altri 7 rimarranno in carico a Mondadori.

Punto vendita più piccolo

Tra le ipotesi c’è quella di aprire un nuovo punto vendita più piccolo di quello appena venduto nel quale far confluire i sette dipendenti rimasti in carico all’azienda. Possibile il trasferimento in via generale Magliocco, nella bottega in cui sorgeva il bar Mazzara.

Uno dei motivi della chiusura c’e l’elevato costo dei locali, troppo oneroso in rapporto ai guadagni.

“Siamo contenti per la salvaguardia dei posti di lavoro – spiega Mimma Calabrò, segretario generale Fisascat Cisl -. Se da un lato registriamo positivamente la volontà di Oviesse di volere ampliare e consolidare la propria attività sul palermitano, dispiace che un marchio come Mondadori faccia scelte difensive piuttosto che espansive”.