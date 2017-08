Ore di ansia e forte apprensione per i genitori di due adolescenti scomparsi, ormai, da ben cinque giorni, da Palermo.

Gabriele Visconti, quindici anni, è scomparso con la propria fidanzata di 16, proveniente dall’Ecquador, lo scorso 19 agosto, a Mondello. I due sarebbero andati a fare un bagno in spiaggia ma, a quanto pare, non hanno più fatto ritorno. Usciti da casa a Borgo Nuovo, sabato scorso, alle 11 per andare al mare, hanno fatto sparire le proprie tracce a partire dalle 15:40, quando Gabriele ha chiamato il padre l’ultima volta, per mettersi d’accordo sull’orario in cui rientrare in casa.

Le ricerche

Le forze dell’ordine, gli amici, i familiari e moltissimi volontari stanno setacciando la zona balneare e, in città, è anche iniziata una vera e propria attività di volantinaggio con le foto dei due ragazzi scomparsi.