Si svolgerà mercoledì prossimo 3 maggio dalle 9.30 alle 13.30 presso la Galleria di Arte Moderna di piazza Sant’Anna l’incontro informativo su la Rete Antiviolenza di Palermo. L’incontro si inserisce nelle attività di informazione e sensibilizzazione organizzata dal Comune di Palermo, dal Distretto 42, dall’Associazioni “Le Onde” e “Buon Pastore”, in sinergia con una vasta rete di istituzioni della città e dell’area metropolitana, di due distinti progetti in corso di attuazione nel nostro

territorio. L’incontro servirà ad informare sulle attività di prevenzione e contrasto alle violenze contro le donne e sui servizi ed interventi di

assistenza alle vittime di violenza. L’incontro sarà inoltre occasione per presentare la campagna di informazione che partirà nei prossimi giorni.

L’incontro

L’incontro sarà introdotto dall’Assessora Agnese Ciulla e da Maria

Rosa Lotti de Le Onde.

Saranno presenti fra gli altri:

– Renato Cortese, Questore di Palermo

– Antonio Di Stasio, Comandante Provinciale dei Carabinieri

– Salvatore Di Vitale, Presidente del Tribunale

– Francesco Micela, Presidente del Tribunale Minorile

– Vincenzo Messina, Comandante della Polizia Municipale