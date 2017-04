Palermo – Il Palermo non va oltre lo 0-0 contro il Bologna e in virtù del successo dell’Empoli a Firenze scivola rovinosamente verso la B. Una squadra incapace di costruire gioco e soprattutto di mettere la palla dentro, come dimostrano le clamorose occasioni mancate nel finale da Diamanti e Sallai, che anche se da poco in campo non si sono dimostrati lucidi. Non basta qualche accorgimento tattico di Diego Bortoluzzi, subentrato a Lopez. Unica consolazione aver lasciato la porta inviolata, per la prima volta, con Fulignati che si è opposto due volte a Di Francesco lanciato a rete.

Bortoluzzi al suo esordio opta per il 4-3-3: in porta fiducia a Fulignati che la spunta su Posavec; difesa a 4 con Cionek e Aleesami ai lati, preferiti a Rispoli e Pezzella e la coppia centrale composta da Sunjic e Andelkovic, mentre Gonzalez va in panchina; a centrocampo Bruno Henrique, Jajalo e Chochev;, mentre in avanti tridente con Balogh, Nestorovski, Trajkovski.

Stesso modulo per Donadoni che schiera Mirante in porta; Torosidis, Gastaldello, Maietta e Masina in difesa; Taider, Pulgar e Dzemaili a cenrocampo; Verdi, Petkovic e Di Francesco in avanti. Il Bologna fa la partita, mentre il Palermo non dà segnali di vita fino al 18’ quando Bruno Henrique prova una conclusione da fuori che finisce a lato. Al 19’ pericoloso il Bologna: cross dalla destra di Di Francesco, Fulignati è indeciso e Verdi mette a lato di testa da posizione favorevole. Al 25’ il Bologna resta in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Pulgar per proteste. Al 31’ Di Francesco si presenta da solo davanti a Fulignati che resta in piedi e respinge la conclusione ravvicinata. Al 36’ gol annullato a Gastaldello per fuorigioco; il centrale difensivo aveva insaccato su respinta di FUlignati. Al 38’ inesistente Balogh lascia il posto a Lo Faso; i fischi dei pochi presenti sono tutti per l’ungherese. Si va a riposo sullo 0-0. Nella ripresa stessi uomini in campo. Al 10’ conclusione di Jajalo da fuori, conclusione fuori misura. Al 18’ occasione per Lo Faso, servito da Bruno Henrique, destro a giro dell’attaccante e palla deviata in angolo. Al 19’ Di francesco nuovamente lanciato a rete cpntro Fulignati che riesce a chiudergli lo specchio e a respingere. Al 29’ Bortoluzzi inserisce Sallai per Trajkovski; al 31’ tocca a Diamanti per Jajalo. Al 38’ è Diamanti a sprecare il vantaggio sbagliando da ottima posizione su assist di Lo Faso. Al 44’ altra clamorosa occasione sprecata da Sallai che sulla respinta di Mirante spara alto. Al triplice fischio bordata di fischi nei confronti dei rosanero.

BORTOLUZZI: “Posso dire che è andata come mi aspettavo, una partita carica di tensione anche da parte dei giocatori. La squadra era abbastanza contratta e i miei ragazzi hanno rispettato quello che avevo detto prima ovvero concentrazione. Abbiamo sbagliato varie volte i passaggi più semplici e questo conferma la tensione che si era creata in ogni calciatore. Abbiamo poi trovato un po’ di tranquillità e il gioco è migliorato, abbiamo trovato delle soluzioni importanti e abbiamo forzato nell’ultima parte di gara ma non abbiamo concretizzato le occasioni create”.

DONADONI: “Abbiamo cominciato la partita in modo corretto, poi essere rimasti in 10 contro 11 per più di un’ora rende tutto più complicato. Abbiamo rischiato su alcune circostanze che abbiamo creato noi, nel senso che siamo stati ingenui; non ci sono state azioni particolarmente pericolosi create da loro. Comunque non ho nulla da rimproverare ai miei”.