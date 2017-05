Il closing del Palermo Calcio sembra essere vicino. Dopo l’esortazione di Zamparini a Baccaglini di parlare ed esporsi sulla vicenda, pare, secondo il Giornale di Sicilia, che l’istituto di credito inglese abbia già spedito la lettera di copertura dell’investimento.

Ora si dovrà passare alle firme ed alla transazione vera e propria. Il closing sarebbe dovuto arrivare giorno 30 aprile, ma la banca pare che abbia chiesto altri documenti, a causa della retrocessione in Serie B, che hanno fatto slittare il giorno delle firme.

Lunedì Zamparini era tornato in Italia, lasciando Londra se un accordo economico con Baccaglini. L’asta, dopo la retrocessione, è andata al ribasso, ma Zamparini non vuole “perderci troppo”. Il numero uno friulano aveva detto a Live Sicilia: “Sono rientrato lunedì sera da Londra, ma non aggiungo altro. Sarei in silenzio stampa pure con la mia mamma che è sepolta nella tomba, poveretta. Ma così come non parlo io, non si esprime neanche Baccaglini. Evidentemente non dice nulla su questa trattativa e, allo stesso modo, non dico nulla neppure io. La stampa chiede a me ma le parti in causa per la cessione del Palermo sono due. Non ho nient’altro da affermare, adesso tocca a lui parlare”.