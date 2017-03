In vista della gara Italia-Albania, valida per le Qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA Russia 2018 (Stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo, 24 marzo ore 20.45), la FIGC ha definito un ampio programma di iniziative all’interno del programma ‘Palermo Città Azzurra’, promosso in collaborazione con il Comune di Palermo con l’obiettivo di coinvolgere i tifosi della Nazionale, affermare i valori positivi dello sport e promuovere l’attività calcistica di base.

Tante le attività previste: Palazzo delle Aquile, sede del Comune, e la antistante Piazza Pretoria verranno colorate d’azzurro dal 22 marzo per rendere omaggio al ritorno in città della Nazionale. In contemporanea, apertura dell’esposizione dei trofei della Nazionale a Villa Niscemi (dal 22 al 26 marzo), dove sfileranno le 4 Coppe del Mondo e la Coppa Europa vinte dagli Azzurri.La FIGC presenterà poi l’edizione 2017 del ‘Progetto Rete!’, promosso in collaborazione con lo SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) con l’obiettivo di favorire l’interazione e i processi di inclusione sociale ed interculturale attraverso il calcio; nel prepartita, inoltre, la FIGC premierà lo Sprar Horizont di Caltagirone, vincitore dell’edizione 2016. Otre agli incontri formativi dedicati ad allenatori e giornalisti, in programma anche un match speciale, quello che vedrà di fronte due squadre composte dai tifosi di Italia e Albania per una partita all’insegna del fair play a poche ore dalla sfida del ‘Barbera’, appuntamento presso il CUS Palermo alle ore 15.