“Esprimo la mia gratitudine – ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando – ad un imprenditore palermitano che, con questa sponsorizzazione, mostra grande attenzione nei confronti della Città di Palermo e della squadra rosanero. Considero questo gesto un atto di amore profondo per Palermo e per i palermitani. E anche se a volte questo amore non coincide con quello per la dirigenza, come quello per Palermo non coincide con l’amore per il sindaco, invito i tifosi a seguire la loro e nostra squadra. L’amore per la città – ha aggiunto Orlando – così come l’amore per una squadra di calcio, è fondamentale per la crescita di una comunità e sono convinto che questa non sarà un’operazione che riguarderà solo il calcio, ma sarà rivolta anche allo sport in generale nella nostra città e all’impiantistica di base”.

Un atto d’amore verso la città

“Un grande atto di amore verso la città” lo ha definito Tommaso Dragotto, che ha continuato dicendo: “Sono legato alla Sicilia, forse in maniera un po’ sconsiderata, e sono legato alla città di Palermo: una città d’arte, piena di cultura e di storia, che il prossimo anno grazie a Leoluca Orlando sarà la capitale della cultura. Nella mia mente mi sono detto che bisognava dare una mano al Palermo, – ha aggiunto – abbiamo trattato con la società e abbiamo ottenuto a vicenda le nostre attrazioni, pubblicitarie e finanziarie. Non voglio comprare il Palermo, però tenterò con tutta la mia abilità di fare rimanere Zamparini come presidente, perché per me è un simbolo”.

“La trattativa con Dragotto è stata lunga – ha dichiarato Toni Sichera – ma quest’accordo, ottenuto con serietà e impegno, è stato fortemente voluto dalla società per un reciproco beneficio e per il bene soprattutto della squadra.”