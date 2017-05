Palermo – Il Palermo salva l’onore, vince e riapre la corsa alla salvezza, quella degli altri. I rosanero superano 1-0 il Genoa e lo inguaiano ancor di più visto che il Crotone è a soli due punti. Chi ha ragione per sorridere di più è Diego Bortoluzzi visto che con lui in panchina il Palermo ha ottenuto 7 punti in 4 partite. Ancora una volta prova superba di Andrea Rispoli, sempre il migliore in campo, mentre davvero inguardabile l’ungherese Sallai che entra nella ripresa e sbaglia l’impossibile.

Bortoluzzi si affida al 3-5-1-1 con Fulignati confermato tra i pali; Cionek, Goldaniga e Andelkovic in difesa; ai lati Rispoli e Aleesami, mentre a centrocampo, dove sono assenti lo squalificato Jajalo e l’infortunato Gazzi fa il suo esordio l’under 17 Ruggiero che balza in prima squadra senza neppure essere passato dalla primavera; con lui Bruno Henrique e Chochev: in avanti Diamanti a supporto di Nestorovski. Juric risponde con il 3-5-2 con Lamanna in porta; Biraschi, Munoz e Gentiletti in difesa; Lazovic, Rigoni, Veloso, Cataldi e Laxalt a centrocampo; Pandev e Pinilla in avanti.

Ritmi blandi con il Genoa che sente il peso del risultato al contrario del Palermo che può giocare con scioltezza. Al 13’ rosanero in vantaggio con un colpo di testa di Rispoli, complice la grave leggerezza del portiere Lamanna che para il pallone oltre la linea di porta. Il Genoa prova a reagire e si mantiene in avanti, soprattutto con l’ingresso di un’altra punta Palladino al posto di Cataldi; il Palermo bada solo a coprirsi. Al 26′ conclusione insidiosa da fuori di Lazovic che viene deviata in angolo.

Al 30′ tiro di Pandev e palla che colpisce in pieno volto Aleesami; proteste genoane ingiustificate Al 31′ Genoa vicino al pareggio: uscita avventata di Fulignati, colpo di testa di Palladino, i difensori del Palermo si addormentano e Pinilla arriva prima sul pallone calciando fuori praticamente a porta vuota. Nella ripresa al 5’ Nestorovski manca la zampata vincente davanti la porta su cross di Rispoli. Dall’altra parte uscita imperfetta di Fulignati su cross di Laxalt, conclusione di Pandev deviata quasi involontariamente in angolo da Goldaniga. Al 15’ fuori Nestorovski per dare spazio all’ungherese Sallai, mentre al 25’ Toni Sunjic prende il posto di Goldaniga. Al 31’ occasione per Sallai che però ha fretta di tirare consegnando palla a Lamanna. Festival degli orrori di Sallai in avanti che spreca malamente altre incredibili occasioni come al 42’ su cross di Chochev. Al 44’ gran parata di Fulignati su Laxalt. Nel recupero altra buon occasione per Rispoli ma anche lui spreca.

BORTOLUZZI: “Troppo tardi? Non so se il Palermo si sia svegliato tardi, io valuto il nostro lavoro, posso essere soddisfatto e mi candido per la panchina del prossimo anno. Quello che volevamo era finire la stagione bene e dare l’immagine di una squadra viva che ci tiene a finire il campionato in una certa maniera. Ci alleniamo con determinazione e la domenica veniamo ripagati dai risultati”.

JURIC: “Non c’e’ niente da dire, giocare una partita così e regalare all’avversario un gol in questa maniera è inspiegabile. Dobbiamo subito pensare alla prossima gara con il Torino. Parlerò con Lamanna? Cose di questo tipo si vedono poche volte nella vita, mi viene difficile anche parlare con lui, è successo e ora deve metabolizzare subito”.