PALERMO – A Piazza Castelnuovo la lotta all’abusivismo: prosegue la campagna contro i parcheggiatori. Il 25 febbraio le associazioni Lalapa, Iniziativa Territoriale Palermo e il gruppo Posteggiamo i posteggiatori si sono ritrovate, insieme alla cittadinanza, in Piazza Castelnuovo alle ore 11.00 per continuare l’opera di sensibilizzazione , già portata avanti in diverse occasioni, in merito al fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

I ragazzi sono scesi in strada con l’intento di avviare un processo di cambiamento in favore della legalità che provenga dai veri protagonisti della città, i palermitani. Con determinazione ed entusiasmo, hanno coinvolto i passanti proponendo loro di fare delle foto con delle grandi vignette che, in poche ore, stanno già diventando virali sul web.

“Non possiamo solo aspettare un’azione dalle amministrazioni – ha dichiarato Tiziana Di Trapani Presidente dell’associazione culturale Lalapa – noi cittadini dobbiamo dare un forte contributo alla lotta contro l’abusivismo. Per alcuni, forse, la nostra è un’idea utopica, ma crediamo che siano i palermitani stessi a doversi schierare contro questo fenomeno, rifiutandosi di pagare. Se da un lato chiediamo una risposta da parte dell’amministrazione, dall’altro anche noi cittadini dobbiamo fare la nostra parte. Oggi siamo scesi in piazza – conclude Tiziana Di Trapani – perché crediamo che tutto questo sia possibile.”

La campagna contro il pizzo da strada ha riscosso molto successo da parte dei passanti, stanchi di essere vessati quotidianamente dalle continue richieste di spiccioli o, come molti chiedono, di “caffè”. Queste associazioni non sono nuove ad attività del genere. Nei mesi scorsi, infatti, avevano già dato il via ad iniziative come E io non pago, con la distribuzione di adesivi da apporre sul parabrezza dell’auto contenenti frasi ironiche contro i posteggiatori e Thermos d’oro, un concorso che premiava il video che meglio rappresentava la battaglia contro l’abusivismo.

“Cosa c’è di più bello che partecipare alla rinascita culturale della propria cittá, fatta insieme a chi ama Palermo. Quella di oggi è stata una bellissima giornata – ha dichiarato Gaetano Crivello del gruppo Posteggiamo i Posteggiatori – la gente si è mostrata dalla nostra parte, cosa inimmaginabile cinque anni fa, prima che nascesse il nostro gruppo, adesso si comincia ad intravedere una bella luce. Grazie di cuore da parte nostra a Palermo che ha dato un grande contributo alla nostra iniziativa, dimostrando che uniti si cambia”.