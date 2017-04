La Giunta Comunale ha approvato, su proposta del Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture, il programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017 – 2019 e l’Elenco Annuale 2017. Il piano prevede 331 opere per investimenti complessivi di € 1.223.712.261,85. L’elenco Annuale contiene tutte le opere munite di progettazione esecutiva e di finanziamento che saranno appaltate entro il dicembre 2017. La spesa complessiva , distribuita per fonti di finanziamento, è di € 72.334.618,86. “La lettura delle opere contenute nell’elenco annuale conferma, ancora una volta in modo chiaro, l’indirizzo dell’Amministrazione comunale – hanno dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando e l’Assessore alla riqualificazione urbana e alle infrastrutture, Emilio Arcuri – verso interventi finalizzati alla tutela del territorio, al potenziamento e miglioramento dei servizi pubblici ed alla riqualificazione urbana. Le opere previste sono inserite in quel progetto di crescita della Città che prevede, nei prossimi anni ,un impiego di risorse finanziarie certe di oltre un miliardo di Euro, costituiti in gran parte dal Patto per Palermo, dal Pon metro e dal Programma di Riqualificazione urbana delle periferie, finanziato dal Cipe il 3 marzo scorso. Il piano approvato conferma, con gli interventi programmati per il miglioramento della qualità di vita dei cittadini, che Palermo è concretamente in cammino – hanno concluso Orlando ed Arcuri – per accrescere la propria attrattività ed affermarsi come grande città e punto di riferimento internazionale”.