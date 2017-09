Giornata di allenamento pomeridiano per il Palermo, che al Tenente Onorato di Boccadifalco accoglie anche i primi giocatori di rientro dagli impegni con le rispettive nazionali e subito in campo in vista di Palermo – Empoli, match in programma sabato pomeriggio.

Ecco il comunicato

“Per i rosanero, al ”Tenente Onorato” di Boccadifalco, esercizi di prevenzione ed attivazione seguiti da possessi palla e partite in porzione ridotta del terreno di gioco. La seduta è stata conclusa da un lavoro aerobico”.

Questo il quadro dell’infermeria e dei nazionali: “Ivaylo Chochev è rientrato dagli impegni con la Bulgaria ed ha svolto un lavoro defaticante. In gruppo Josip Posavec, liberato dalla Federazione Croata dall’impegno amichevole in programma oggi contro l’Austria per raggiungere in anticipo il club. Aljaz Struna ha svolto una parte del lavoro in gruppo, proseguendo con un allenamento differenziato. Stefan Silva ha intensificato la riatletizzazione. Riatletizzazione e fisioterapia per Norbert Balogh e Davide Petermann”.

“I rosanero torneranno al lavoro nella giornata di domani – prosegue la nota – con una doppia seduta al ”Tenente Onorato” di Boccadifalco. L’allenamento mattutino, che avrà inizio alle ore 9.30, sarà aperto agli Operatori dell’Informazione regolarmente accreditati per la stagione in corso con possibilità di effettuare riprese video-fotografiche per i primi 20′”.