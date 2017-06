La passione per i motori e la tecnologia. L’innovazione che si mescola alla tradizione. L’eleganza di vetture storiche al fianco di modelli dalle tecnologie più avanzate. Il centro commerciale di via Lanza di Scalea, accende i motori per la prima edizione del Motor Show targato Conca d’Oro. Un grande evento: tre giorni di spettacoli, dimostrazioni, esibizioni e concerti che andranno in scena venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 giugno.

In palio un’Harley Davidson Iron 883

Circa 200 mezzi in esposizione, tra cui auto famose come la Dodge Charger R/T del 1969 in arrivo direttamente dal film Fast & Furious. Preziosi esemplari di Ferrari, roboanti modelli provenienti dai moto club di tutta la Sicilia e interessanti pezzi del Museo storico dei motori dell’Università di Palermo. Ma non solo. Per tutti gli appassionati la possibilità di partecipare all’estrazione di un’Harley Davidson Iron 883 per chi avrà prenotato su harley-davidson.it una prova di una moto Dark Custom.

A disposizione dei visitatori anche una mongolfiera per provare l’emozione di librarsi in aria e, per i più temerari, la possibilità di provare un salto nel vuoto con il Bungee Jumping.

La manifestazione – promossa dal centro commerciale Conca D’Oro di via Lanza di Scalea – è patrocinata dal Comune di Palermo, dal Coni Sicilia, dall’Università degli Studi di Palermo, dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) ed è organizzata dal Motoclub Del Sol, in collaborazione con OPES Italia comitato Palermo e Sicilia ente di promozione sportiva del Coni, assieme ad associaizoni sportive, turistiche e culturali.

Dalle 9 a mezzanotte, il 9, 10 e 11 giugno, ingresso gratuito e tanto divertimento. “Motor Show – Conca D’Oro” è anche raduno regionale di tutti i Club motociclistici-automobilistici. Tra le attività, lezioni di educazione stradale con i formatori del dipartimento FMI (Federazione Motociclistica Italiana).