Keep Kalm, take the web ticket! È lo slogan della campagna informativa che parte oggi dai front-office degli uffici territoriali di Palermo.

L’iniziativa delle Agenzie delle Entrate

A promuovere il Web Ticket, l’eliminacode online dell’Agenzia delle Entrate che permette di richiedere un servizio direttamente dal proprio pc o smartphone, sono alcuni studenti dell’I.I.S. Damiani Almeyda – Crispi attualmente impegnati in un progetto di alternanza Scuola Lavoro presso l’Agenzia delle Entrate.

Come funziona il servizio

Per utilizzare il servizio occorre connettersi all’home page del sito www.agenziaentrate.it (Contatti>Contatta l’Agenzia>Assistenza fiscale>Elimina code online) e, all’interno della sezione Elimina code online, prenotare il proprio web ticket, selezionando la regione, la città, l’ufficio e il servizio desiderato. Occorre poi inserire e inviare alcuni dati personali per ricevere sulla propria posta elettronica un’email di conferma della prenotazione, con un link al web ticket numerato, da stampare e portare con sé alle Entrate. In ufficio, il contribuente potrà arrivare direttamente all’orario indicato dal web ticket e sarà chiamato dal primo operatore libero.

Quali servizi si possono prenotare

I servizi prenotabili presso gli uffici palermitani, attualmente sono:

– registrazione atti e contratti

– abilitazione ai servizi telematici

– assistenza Bollo Auto (solo per front office via Roentgen, Bagheria e Termini)

– registrazione atti giudiziari (solo UT PA 2 e Termini)

– codice fiscale / tessere sanitarie / partita IVA

– comunicazione irregolarità e cartelle di pagamento

– consegna documenti

– dichiarazioni di successione

– informazione / assistenza IRPEF-IVA-Rimborsi

– informazione / assistenza Registro

Prenotazioni aperte dalle sei del mattino

I contribuenti hanno la possibilità di prenotare il proprio biglietto – e selezionare il servizio – a partire dalle sei del mattino, fino a esaurimento della disponibilità per la giornata. Ogni web ticket può essere utilizzato esclusivamente nel corso della giornata in cui è richiesto e nell’orario indicato nella prenotazione. Tra il momento della prenotazione via Internet e l’erogazione effettiva del servizio è previsto un intervallo di tempo, in modo da consentire al contribuente di raggiungere comodamente l’ufficio.

Prenotazione anche tramite smartphone o tablet

E’ possibile accedere al web ticket e ad altri servizi online, anche tramite smartphone o tablet, scaricando gratuitamente l’applicazione mobile “AgenziaEntrate”.